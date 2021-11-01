Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино, похоже, не сможет рассчитывать на аргентинскую звезду в четвертом туре ЛЧ сезона 2021/22.

Лионель Месси не поможет парижанам в поединке с РБ Лейпциг, утверждает журналист Сабер Дефарж .

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34-летний нападающий сегодня не участвовал в тренировке общей группы, ведь занимался индивидуально. У Лео небольшие проблемы с коленом и он испытывает мышечный дискомфорт. Последнее, кстати, не позволило ему выйти на второй тайм матча Лиги 1 против Лилля.

Напомним, поединок РБ Лейпциг – ПСЖ состоится в среду, 3 ноября. Месси забивал за парижан только в Лиге чемпионов: 3 встречи и 3 гола.

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