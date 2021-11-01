Наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно, схоже, не зможе розраховувати на аргентинську зірку у четвертому турі ЛЧ сезону 2021/22.

Ліонель Мессі не допоможе парижанам у двобої з РБ Лейпциг, стверджує журналіст Сабер Дефарж.

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34-річний нападник сьогодні не брав участі у тренуванні загальної групи, адже займався індивідуально. Наразі Лео має невеликі проблеми з коліном та відчуває м'язовий дискомфорт. Останнє, до слова, не дозволило йому вийти на другий тайм матчу Ліги 1 проти Лілля.

Нагадаємо, поєдинок РБ Лейпциг – ПСЖ відбудеться у середу, 3 листопада. Мессі забивав за парижан лише у Лізі чемпіонів: 3 зустрічі та 3 голи.

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