РБ Лейпциг – ПСЖ: десятки фанов парижан попали за решетку после выхода своей команды в финал Лиги чемпионов

ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов не заметил РБ Лейпциг (3:0) и впервые в своей истории пробился в финал самого престижного клубного турнира.

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После финального свистка центральные улицы Парижа заполонили счастливые фанаты действующего чемпиона Франции. Празднование было настолько громким, что к фанам "присоединилась" полиция и задержала 36 человек, сообщает ESPN.

Напомним, в финале Лиги чемпионов ПСЖ будет противостоять Бавария, которая на своем пути уничтожила Барселону (8:2).

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