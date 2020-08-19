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РБ Лейпциг – ПСЖ: десятки фанов парижан попали за решетку после выхода своей команды в финал Лиги чемпионов

20:54 - Читати українською
РБ Лейпциг – ПСЖ: десятки фанов парижан попали за решетку после выхода своей команды в финал Лиги чемпионов
Фаны ПСЖ / Фото Evening Standard

Неистовство болельщиков ПСЖ пришлось успокаивать правоохранителям – жаркая ночь в столице Франции.

 
Маркиньос 13’
Анхел Ди Мария 42’
Хуан Бернат 56’
13’ Маркиньос
42’ Анхел Ди Мария
56’ Хуан Бернат

ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов не заметил РБ Лейпциг (3:0) и впервые в своей истории пробился в финал самого престижного клубного турнира.

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После финального свистка центральные улицы Парижа заполонили счастливые фанаты действующего чемпиона Франции. Празднование было настолько громким, что к фанам "присоединилась" полиция и задержала 36 человек, сообщает ESPN.

Напомним, в финале Лиги чемпионов ПСЖ будет противостоять Бавария, которая на своем пути уничтожила Барселону (8:2).

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футбольные фанаты Лига чемпионов Видеоновости РБ Лейпциг - ПСЖ ПСЖ ПСЖ
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