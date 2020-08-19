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РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ЛИОН - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

"Папа в финале": Неймар потроллил РБ Лейпциг после разгрома в Лиге чемпионов

09:52 - Читати українською
"Папа в финале": Неймар потроллил РБ Лейпциг после разгрома в Лиге чемпионов
Неймар / Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар не скрывал своего удовлетворения от победы над РБ Лейпциг (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

 
Маркиньос 13’
Анхел Ди Мария 42’
Хуан Бернат 56’
13’ Маркиньос
42’ Анхел Ди Мария
56’ Хуан Бернат

Сразу после поединка бразилец в своем Instagram опубликовал сториз с очевидным намеком.

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"Папа в финале", – подписал Неймар фотографию, на которой он отдыхает с пластиковым стаканчиком Red Bull в руках. Как известно, компания по производству энергетиков является владельцем РБ Лейпциг, который был унижен ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.

Напомним, сегодня (19 августа) состоится второй полуфинальный поединок между Баварией и Лионом.

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Лига чемпионов РБ Лейпциг - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Неймар
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