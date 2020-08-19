"Папа в финале": Неймар потроллил РБ Лейпциг после разгрома в Лиге чемпионов

Сразу после поединка бразилец в своем Instagram опубликовал сториз с очевидным намеком.
РБ Лейпциг – ПСЖ – 0:3 – видео голов и обзор матча
"Папа в финале", – подписал Неймар фотографию, на которой он отдыхает с пластиковым стаканчиком Red Bull в руках. Как известно, компания по производству энергетиков является владельцем РБ Лейпциг, который был унижен ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.
Напомним, сегодня (19 августа) состоится второй полуфинальный поединок между Баварией и Лионом.
ПСЖ стал финалистом ЛЧ, разгромив РБ Лейпциг: провал "быков", тактическая победа Тухеля, перформанс Неймара и Ди Марии