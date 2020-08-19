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РБ Лейпциг – ПСЖ: десятки фанів парижан потрапили за грати після історичного виходу своєї команди у фінал Ліги чемпіонів

20:47 - Читать на русском
РБ Лейпциг – ПСЖ: десятки фанів парижан потрапили за грати після історичного виходу своєї команди у фінал Ліги чемпіонів
Фани ПСЖ / Фото Evening Standard

Шаленство вболівальників ПСЖ довелось заспокоювати правоохоронцям – спекотна ніч у столиці Франції.

 
Маркіньйос 13’
Анхель Ді Марія 42’
Хуан Бернат 56’
13’ Маркіньйос
42’ Анхель Ді Марія
56’ Хуан Бернат

ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів не помітив РБ Лейпциг (3:0) і вперше у своїй історії пробився до фіналу найпрестижнішого клубного турніру.

"Татко у фіналі": Неймар потролив РБ Лейпциг після розгрому в Лізі чемпіонів

Після фінального свистка центральні вулиці Парижа заполонили щасливі фанати чинного чемпіона Франції. Святкування було настільки гучним, що до фанів "долучилась" поліція і затримала 36 осіб, повідомляє ESPN.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ буде протистояти Баварія, яка на своєму шляху знищила Барселону (8:2).

ПСЖ став фіналістом ЛЧ, розгромивши РБ Лейпциг: провал "биків", тактична перемога Тухеля, перформанс Неймара та Ді Марії

blog_ava
ПСЖ став фіналістом ЛЧ, розгромивши РБ Лейпциг: провал "биків", тактична перемога Тухеля, перформанс Неймара та Ді Марії
04:55
10480
Теги
футбольні фанати Ліга чемпіонів Відеоновини РБ Лейпциг - ПСЖ ПСЖ ПСЖ
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