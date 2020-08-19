РБ Лейпциг – ПСЖ: десятки фанів парижан потрапили за грати після історичного виходу своєї команди у фінал Ліги чемпіонів

ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів не помітив РБ Лейпциг (3:0) і вперше у своїй історії пробився до фіналу найпрестижнішого клубного турніру.

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Після фінального свистка центральні вулиці Парижа заполонили щасливі фанати чинного чемпіона Франції. Святкування було настільки гучним, що до фанів "долучилась" поліція і затримала 36 осіб, повідомляє ESPN.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ буде протистояти Баварія, яка на своєму шляху знищила Барселону (8:2).

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