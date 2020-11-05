Ди Мария вывел ПСЖ вперед уже в начале матча: аргентинский полузащитник ворвался в штрафную соперника и на мгновение опередил голкипера "быков", протолкнув круглого мимо Гулачи.

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Через 10 минут парижане получили право на одиннадцатиметровый, после того как сфера попала в руку защитнику РБ Лейпциг. К мячу подошел все тот же Ди Мария, однако на этот раз переиграть немецкого вратаря не было суждено. В конце тайма экс-партнер Зинченко Анхелиньо выкатил сферу под удар Нкунку и французский защитник с линии штрафной площадки вколотил сферу в сетку ворот своих земляков.

После перерыва в зеркальной ситуации мяч попал в руку уже игрока парижан и арбитр назначил пенальти. Навас угадал направление полета мяча, однако, чтобы отразить выстрел Форсберга, не хватило считанных сантиметров. В середине второй сорокапятиминутки Гуйе получил вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве. А уже в добавленное время ПСЖ вообще остался вдевятером – Кимпембе за подножку получил свой "горчичник". Но времени, чтобы воспользоваться таким численным преимуществом, немцам не хватило.

Победа позволила подопечным Нагельсманна набрать одинаковое количество очков с Манчестер Юнайтед и подняться на вторую строчку турнирной таблицы группы Н. ПСЖ с тремя пунктами делит третье-четвертое место с Истанбул Башакшехир.

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