РБ Лейпциг – ПСЖ – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Минулорічний фіналіст Ліги чемпіонів на виїзді поступився бронзовому призеру Бундесліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Ді Марія вивів ПСЖ вперед вже на початку матчу: аргентинський півзахисник увірвався до штрафного майданчика суперника і на якусь мить випередив кіпера "биків", проштовхнувши круглого повз Ґулачі.
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За 10 хвилин парижани отримали право на одинадцятиметровий, після того як сфера влучила у руку захиснику РБ Лейпциг. До м'яча підійшов все той же Ді Марія, проте цього разу переграти німецького воротаря не судилося. Наприкінці тайму екс-партнер Зінченка Анхеліньо викотив сферу під удар Нкунку і французький захисник з лінії штрафного майданчика вгатив сферу у сітку воріт своїх земляків.
По перерві у дзеркальній ситуації м'яч потрапив у руку вже гравця парижан і арбітр призначив пенальті. Навас вгадав напрямок польоту м'яча, проте, аби відбити постріл Форсберга, не вистачило лічених сантиметрів. В середині другої сорокап'ятихвилинки Гуйє отримав другу жовту картку і залишив гостей у меншості. А вже у доданий час ПСЖ взагалі залишився у дев'ятьох – Кімпембе за підніжку отримав свій "гірчичник". Та часу, аби скористатись такою чисельною перевагою, німцям не вистачило.
Перемога дозволила підопічним Нагельсманна набрати однакову кількість очок з Манчестер Юнайтед і піднятись на другу сходинку турнірної таблиці групи Н. ПСЖ з трьома пунктами ділить третє-четверте місце з Істанбул Башакшехір.
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