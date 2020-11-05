Ді Марія вивів ПСЖ вперед вже на початку матчу: аргентинський півзахисник увірвався до штрафного майданчика суперника і на якусь мить випередив кіпера "биків", проштовхнувши круглого повз Ґулачі.

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За 10 хвилин парижани отримали право на одинадцятиметровий, після того як сфера влучила у руку захиснику РБ Лейпциг. До м'яча підійшов все той же Ді Марія, проте цього разу переграти німецького воротаря не судилося. Наприкінці тайму екс-партнер Зінченка Анхеліньо викотив сферу під удар Нкунку і французький захисник з лінії штрафного майданчика вгатив сферу у сітку воріт своїх земляків.

По перерві у дзеркальній ситуації м'яч потрапив у руку вже гравця парижан і арбітр призначив пенальті. Навас вгадав напрямок польоту м'яча, проте, аби відбити постріл Форсберга, не вистачило лічених сантиметрів. В середині другої сорокап'ятихвилинки Гуйє отримав другу жовту картку і залишив гостей у меншості. А вже у доданий час ПСЖ взагалі залишився у дев'ятьох – Кімпембе за підніжку отримав свій "гірчичник". Та часу, аби скористатись такою чисельною перевагою, німцям не вистачило.

Перемога дозволила підопічним Нагельсманна набрати однакову кількість очок з Манчестер Юнайтед і піднятись на другу сходинку турнірної таблиці групи Н. ПСЖ з трьома пунктами ділить третє-четверте місце з Істанбул Башакшехір.

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