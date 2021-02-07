РБ Лейпциг выбрал нейтральную арену, на которой будет принимать Ливерпуль в "домашнем" матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Быки" остановили свой выбор на будапештской Пушкаш Арене, сообщает официальный Twitter Ливерпуля.

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Английской команде не разрешили въезд в Германию из-за карантина, поэтому РБ Лейпциг был вынужден искать нейтральный стадион. На Пушкаш Арене свои матчи проводит сборная Венгрии, общая вместимость – 67 215 человек (очевидно, все сиденья будут пустыми).

Добавим, что первый поединок между РБ Лейпциг и Ливерпулем состоится 16 февраля, а ответный матч в Англии – 10 марта.

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