Новая волна пандемии COVID-19 может сорвать первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между немецким РБ Лейпциг и английским Ливерпулем.

Место проведения матча плей-офф до сих пор не определено, сообщает Sky Sports.

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Из-за коронавируса немецкое правительство ввело ограничения на въезд иностранцев на территорию страны. РБ Лейпциг обратился к властям с просьбой о специальном разрешении на прилет делегации Ливерпуля, но пока не получил ответа. Если "быкам" откажут, то они должны будут организовать матч на нейтральном поле в зоне УЕФА.

До 8 февраля руководство Лейпцига обязано оповестить союз европейских ассоциаций о месте проведения поединка. Если сроки будут нарушены, то "быкам" светит техническое поражение 0:3.

Напомним, что матч РБ Лейпциг – Ливерпуль запланирован на 16 февраля. Ответный матч – 10 марта на Энфилде.

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