Нова хвиля пандемії COVID-19 може зірвати перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між німецьким РБ Лейпциг і англійським Ліверпулем.

Місце проведення матчу плей-офф досі не визначене, повідомляє Sky Sports.

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Через коронавірус німецький уряд запровадив обмеження на в'їзд іноземців на територію країни. РБ Лейпциг звернувся до влади з проханням про спеціальний дозвіл на приліт делегації Ліверпуля, але наразі не отримав відповіді. Якщо "бики" отримають відмову, то повинні будуть організувати матч на нейтральному полі в межах зони УЄФА.

До 8 лютого керівництво Лейпцига зобов'язане сповістити союз європейських асоціацій про місце проведення поєдинку. Якщо терміни будуть порушені, то "бикам" світить технічна поразка 0:3.

Нагадаємо, що матч РБ Лейпциг – Ліверпуль запланований на 16 лютого. Матч-відповідь – 10 березня на Енфілді.

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