ФИФА негативно отреагировала на идею создания большими клубами Суперлиги. Международный союз ассоциаций опубликовал специальное заявление на официальном сайте организации.

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"В свете недавних слухов в СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми европейскими клубами, ФИФА и шесть конфедераций (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК и УЕФА) еще раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующей конфедерацией. Как следствие, любой клуб либо игрок, участвующих в таком соревновании, не будут допущены к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или их конфедерацией.

Согласно уставу ФИФА и конфедераций, все соревнования должны быть организованы или признаны соответствующими органами – ФИФА на глобальном уровне и конфедерациями на уровне континентальном. В связи с этим, конфедерации признают клубный чемпионат мира ФИФА в его нынешнем и новом формате единственным всемирным клубным соревнованием, в то время как ФИФА признает клубные соревнования, организованные конфедерациями, единственными клубными континентальными соревнованиями", – говорится в коммюнике, подписанном президентом ФИФА Джанни Инфантино и руководителями конфедераций.

Напомним, что главными двигателями процесса запуска Суперлиги являются мадридский Реал, Барселона и туринский Ювентус.

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