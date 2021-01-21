ФИФА пригрозила международным баном всем игрокам будущей Суперлиги
Совместное заявление ФИФА и шести конфедераций должна предостеречь адептов Суперлиги от создания нового турнира вне их юрисдикции.
ФИФА негативно отреагировала на идею создания большими клубами Суперлиги. Международный союз ассоциаций опубликовал специальное заявление на официальном сайте организации.
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"В свете недавних слухов в СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми европейскими клубами, ФИФА и шесть конфедераций (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК и УЕФА) еще раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующей конфедерацией. Как следствие, любой клуб либо игрок, участвующих в таком соревновании, не будут допущены к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или их конфедерацией.
Согласно уставу ФИФА и конфедераций, все соревнования должны быть организованы или признаны соответствующими органами – ФИФА на глобальном уровне и конфедерациями на уровне континентальном. В связи с этим, конфедерации признают клубный чемпионат мира ФИФА в его нынешнем и новом формате единственным всемирным клубным соревнованием, в то время как ФИФА признает клубные соревнования, организованные конфедерациями, единственными клубными континентальными соревнованиями", – говорится в коммюнике, подписанном президентом ФИФА Джанни Инфантино и руководителями конфедераций.
Напомним, что главными двигателями процесса запуска Суперлиги являются мадридский Реал, Барселона и туринский Ювентус.
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