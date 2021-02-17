"Конечно, обидно, что мы не смогли реализовать все свои моменты, но мы продолжали искать шанс у чужих ворот и в итоге получили награду за свои усилия. Мы должны быть довольны этим результатом, потому что Лейпциг – очень хорошая команда.

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Мы хотим продолжать в этом же духе и будем биться в каждом матче. В этом сезоне было много сложных ситуаций, но нам нужно готовиться к каждой игре и решать проблемы шаг за шагом. Если мы будем действовать именно так, то достигнем успеха до конца сезона.

Я думаю, мы хорошо оборонялись большую часть матча. Не только защитники. Нападающие хорошо прессинговали, а полузащитники быстро отбирали мяч. Нам нужно чаще играть подобным образом", – цитирует Хендерсона пресс-служба УЕФА.

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