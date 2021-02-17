"Звичайно, прикро, що ми не змогли реалізувати всі свої моменти, але ми продовжували шукати шанс біля чужих воріт і в підсумку отримали нагороду за свої зусилля. Ми повинні бути задоволені цим результатом, тому що Лейпциг – дуже хороша команда.

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Ми хочемо продовжувати в цьому ж дусі й будемо битися в кожному матчі. У цьому сезоні було багато складних ситуацій, але нам потрібно готуватися до кожної гри і вирішувати проблеми крок за кроком. Якщо ми будемо діяти саме так, то досягнемо успіху до кінця сезону.

Я думаю, ми добре оборонялися більшу частину матчу. Не тільки захисники. Нападники добре пресингували, а півзахисники швидко відбирали м'яч. Нам потрібно частіше грати подібним чином", – цитує Хендерсона прес-служба УЄФА.

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