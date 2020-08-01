Атлетико может подписать голкипера Леванте – вратарь мадридцев Облак заинтересовал Челси

Опытный вратарь может оказаться на Ванда Метрополитано, сообщает Marca.
Атлетико не верит в трансфер Облака в Челси – мадридцы нашли железный аргумент
Голкипер "матрасников" Облак всерьез заинтересовал Челси и может переехать в Англию. Правда, Фернандес рассматривается на роль второго голкипера. Именно эта позиция, скорее всего, станет вакантной. Контракт резервиста Облака Антонио Адана подошел к концу, а он уже получил предложение от хихонского Спортинга.
К слову, Айтор Фернандес в прошлом сезоне провел 36 матчей в Ла Лиге, 5 из них – "сухие".
Трансфер з Барселони до Реала, який змінив уявлення про футбол – рекордна сума та образ Іуди