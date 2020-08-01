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Атлетико может подписать голкипера Леванте – вратарь мадридцев Облак заинтересовал Челси

17:20 - Читати українською
Атлетико может подписать голкипера Леванте – вратарь мадридцев Облак заинтересовал Челси
Айтор Фернандес / AFP

Основной кипер Леванте Айтор Фернандес попал в сферу интересов мадридского Атлетико.

Опытный вратарь может оказаться на Ванда Метрополитано, сообщает Marca.

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Голкипер "матрасников" Облак всерьез заинтересовал Челси и может переехать в Англию. Правда, Фернандес рассматривается на роль второго голкипера. Именно эта позиция, скорее всего, станет вакантной. Контракт резервиста Облака Антонио Адана подошел к концу, а он уже получил предложение от хихонского Спортинга.

К слову, Айтор Фернандес в прошлом сезоне провел 36 матчей в Ла Лиге, 5 из них – "сухие".

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