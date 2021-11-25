"Разочарование, обида и злоба... Только на самого себя. Прекрасно понимаю, что мог сыграть лучше.

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Пусть это станет опытом и уроком для каждого из нас, научит вместе справляться с такими ситуациями. И сделает нас сильнее. Естественно, очень хотелось поиграть в еврокубках. Все впереди", – написал Трубин в своем Instagram.

Напомним, Шахтер после 5 туров группового этапа Лиги чемпионов набрал всего 1 очко, расписав ничью с Интером, и лишился любых шансов на участие в еврокубках в текущем сезоне.

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