"Розчарування, образа та злість... Тільки на самого себе. Прекрасно розумію, що міг зіграти краще.

Інтер – Шахтар: післяматчева прес-конференція Роберто Де Дзербі – заміна Степаненка, реальний рівень і цілі на сезон

Нехай це стане досвідом і уроком для кожного з нас, навчить разом давати собі раду з такими ситуаціями. І зробить нас сильнішими. Звісно, дуже хотілося пограти у єврокубках. Усе попереду", – написав Трубін у своєму Instagram.

Нагадаємо, Шахтар після 5 турів групового етапу Ліги чемпіонів набрав лише 1 очко, розписавши нічию з Інтером, та втратив будь-які шанси на участь у єврокубках у поточному сезоні.

Інтер – Шахтар: Де Дзербі допомагає суперникам в ЛЧ, але 1 великий позитив захищає тренера попри безнадію в єврокубках