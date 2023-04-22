Милан уступил Хайдуку в рамках полуфинала молодежной Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Юношеская Лига УЕФА, 1/2 финала

Хайдук U-19 – Милан U-19 – 3:1

Голы: Врчич, 51, Пукшташ, 69, Хргович, 76 – Дзероли, 83

На пути к финалу четырех одним из соперников Хайдука был Шахтер, а у Милана – Рух. Обидчики наших клубов впервые в своей истории играли в 1/2 Юношеской Лиги УЕФА, но в этом году они добрались сюда заслуженно.

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В матче за финал Хайдук преподал своим миланским коллегам урок, как нужно выжимать максимум из своих моментов. Когда "россонери" наконец-то пробили кипера номинальных хозяев, было уже поздно. Хорваты удержали победу и пробились в финал, где сыграют против АЗ.