Мілан поступився Хайдуку в рамках півфіналу молодіжної Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Юнацька Ліга УЄФА, 1/2 фіналу

Хайдук U-19 – Мілан U-19 – 3:1

Голи: Врчіч, 51, Пукшташ, 69, Хрговіч, 76 – Дзеролі, 83

На шляху до фіналу чотирьох одним із суперників Хайдука був Шахтар, а у Мілана – Рух. Кривдники наших клубів вперше у своїй історії грали в 1/2 Юнацької Ліги УЄФА, але цьогоріч вони дісталися сюди заслужено.

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В матчі за фінал Хайдук дав своїм міланським колегам урок, як потрібно витискати максимум зі своїх моментів. Коли "россонері" нарешті пробили кіпера номінальних господарів, було вже пізно. Хорвати втримали перемогу й пробилися у фінал, де зіграють проти АЗ.