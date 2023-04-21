Юношеская Лига УЕФА, 1/2 финала

Хайдук U-19 – Милан U-19 – 3:1

Голы: Врчич, 51, Пукшташ, 69, Хргович, 76 – Дзероли, 83

Второй матч игрового дня финала четырех Юношеской лиги УЕФА имел неочевидный украинский след. Дело в том, что оба участника встречи на предыдущих стадиях плей-офф прошли украинские команды. Футбол24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о поединке обидчиков наших ребят.

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В этом году молодежная Лига чемпионов вызвала большой ажиотаж. Организаторам даже пришлось менять место проведения финала четырех. Вместо Ньона матчи перенесли в Женеву, где стадион дает возможность разместить гораздо больше зрителей. Сегодня в трибунах были и вип-персоны. В частности, приехал посмотреть на свою молодежь Паоло Мальдини. Хорватию представлял Ален Бокшич.

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Все четыре полуфиналиста турнира впервые добрались до этой стадии Юношеской лиги УЕФА. Милан вполне можно назвать самой большой сенсацией турнира. Дело в том, что подопечные Иньяцио Абате проваливают сезон в своем национальном чемпионате. Примавера "россонери" только в прошлом туре выбралась из зоны вылета. Зато в еврокубках все получается. Милан уверенно выиграл свою группу, а в плей-офф не пропустил ни одного мяча, выбив Атлетико и львовский Рух.

Хайдук – первый полуфиналист Юношеской ЛЧ из Хорватии. При этом хорватские клубы не играли в полуфиналах ни одного еврокубкового турнира с 1984 года, когда Хайдук (взрослая команда – прим.) под флагом Югославии выходил в 1/2 финала Кубка УЕФА. Этот клуб также обижал украинцев – в раунде плей-офф "Мастера с моря" одолели Шахтер. Также заметим, что в составе хорватов числится наш земляк Давид Фесюк, который сегодняшний матч провел на скамье для запасных.

Первый тайм не порадовал болельщиков зрелищем. Напротив – именно зрители за этот период заслуживают комплиментов. Хорватские фаны сделали все, чтобы атмосфера соответствовала уровню полуфинала еврокубка. Это не очень помогло их любимцам. Хайдук так и не смог создать реальных проблем сопернику – лишь один удар (и тот прошел мимо ворот).

Нельзя сказать, что Милан действовал гораздо лучше. Первая половина была вполне ровной по содержанию, просто итальянцы смогли несколько раз неплохо обострить. Лучший момент возник после подачи с углового – только перекладина спасла Хайдук от пропущенного мяча.

После перерыва стало гораздо интереснее. Команды начали действовать раскрепощенно, даже смело. Лучше это получалось у итальянцев, потому гол Хайдука выглядел нелогично. Однако хорваты как нельзя лучше воспользовались провалом в обороне "россонери". Брайкович легко расшатал своего оппонента и выкатил Врчичу на дальнюю штангу. Тому оставалось просто расстрелять ворота.

Милан помчался отыгрываться. И, следует признать, имел для этого все шансы. Однако то помешает конкурент Давида Фесюка, то защитник вынесет с линии ворот, то рефери не поверит в фол в пределах штрафной. А вот атака Хайдука была готова наказывать по малейшему случаю. Сначала "Мастера с моря" классно разыграли угловой. Замыкать могли сразу несколько игроков, но гол в свой актив записал Пукшташ – никаких шансов для голкипера Милана.

Спустя еще несколько минут счет стал разгромным. Провалился капитан итальянцев. Андрей Кубис буквально выложил мяч на ногу сопернику в своем вратарском! Надежд у Милана почти не осталось. Однако подопечные Иньяцио Абате не опустили рук, оперативно отквитав один из мячей. Шака Траоре создал момент для Дзероли. Отметим, что именно точный удар Кевина оставил за бортом Юношеской лиги УЕФА львовский Рух. Оказалось, что это был последний аккорд "россонери" в турнире этого года.

Хайдук вышел в финал молодежной Лиги чемпионов, где сыграет с нидерландским АЗ. Решающий матч состоится 24 апреля. Шанс стать обладателем трофея есть у украинца Давида Фесюка (пусть даже в статусе запасного голкипера). "Мастера с моря" вошли в историю, став первой командой из Хорватии, вышедшей в финал еврокубка.