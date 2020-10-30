В самом престижном клубном турнире подвели итоги второго тура группового этапа.

Манчестер Юнайтед уничтожил РБ Лейпциг (5:0) в Лиге чемпионов, а главным героем поединка стал форвард манкунианцев Маркус Рашфорд. 22-летний англичанин вышел на замену на 63-й минуте и до завершения поединка умудрился отличиться хет-триком.

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УЕФА назвал Маркуса лучшим игроком второго тура Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт организации. На почетное звание также претендовали Жоау Фелиш (Атлетико), Дуван Сапата (Аталанта) и Мойзе Кин (ПСЖ).

Манчестер Юнайтед возглавляет квартет H с максимальным количеством очков, на втором месте расположился чемпион Франции ПСЖ.

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