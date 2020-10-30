Рашфорд став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів – форвард МЮ відзначився хет-триком
У найпрестижнішому клубному турнірі підбили підсумки другого туру групового етапу.
Манчестер Юнайтед знищив РБ Лейпциг (5:0) у Лізі чемпіонів, а головним героєм поєдинку став форвард манкуніанців Маркус Рашфорд. 22-річний англієць вийшов на заміну на 63-й хвилині і до завершення поєдинку примудрився відзначитись хет-триком.
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УЄФА назвав Маркуса найкращим гравцем другого туру Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт організації. На почесне звання також претендували Жоау Феліш (Атлетіко), Дуван Сапата (Аталанта) і Мойзе Кін (ПСЖ).
Манчестер Юнайтед очолює квартет H з максимальною кількістю очок, на другій сходинці розташувався чемпіон Франції ПСЖ.
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