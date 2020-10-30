Манчестер Юнайтед знищив РБ Лейпциг (5:0) у Лізі чемпіонів, а головним героєм поєдинку став форвард манкуніанців Маркус Рашфорд. 22-річний англієць вийшов на заміну на 63-й хвилині і до завершення поєдинку примудрився відзначитись хет-триком.

Рашфорд увійшов в елітний клуб джокерів Ліги чемпіонів

УЄФА назвав Маркуса найкращим гравцем другого туру Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт організації. На почесне звання також претендували Жоау Феліш (Атлетіко), Дуван Сапата (Аталанта) і Мойзе Кін (ПСЖ).

Манчестер Юнайтед очолює квартет H з максимальною кількістю очок, на другій сходинці розташувався чемпіон Франції ПСЖ.

Ліга чемпіонів: Манчестер Юнайтед знищив Лейпциг, Борусія Д і Челсі покарали російські гранди, Лаціо вистояв у Бельгії