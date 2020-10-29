Невероятный хет-трик нападающего английского Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда против РБ Лейпциг в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов позволил войти в историю турнира.

22-летний форвард стал лишь 5-м исполнителем, которому удалось забить три мяча после выхода на замену, сообщает Gracenote Live.

Лига чемпионов: Ман Юнайтед уничтожил Лейпциг, Боруссия Д и Челси наказали российские гранды, Лацио выстоял в Бельгии

Рашфорд появился на поле на 63-й минуте поединка против "быков". Хет-трик он в свою очередь оформил голами на 76-й, 78-й и 90+2-й. Ранее подобное достижение покорилось Килиану Мбаппе (2019 год, ПСЖ), Хосебе Льоренте (2008, Вильярреал), Вальтеру Пандиани (2001, Депортиво) и Уве Реслеру (1998, Кайзерслаутерн).

Отметим, что МЮ разгромил РБ Лейпциг (5:0) на Олд Траффорд. Кроме Рашфорда также забили Гринвуд и Марсьяль.

ЛЧ: Ференцварош после удаления отобрал очки у Динамо – Ребров переиграл Луческу заменами, провал дебютанта