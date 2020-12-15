Пушка в ворота Шахтера, шедевры Неймара, Гризманна и Бруну – претенденты на звание лучшего гола группового этапа ЛЧ
Групповой этап Лиги чемпионов 2020/21 подарил большое количество роскошных голов.
За звание лучшего взятия ворот поборются 6 претендентов, сообщает официальный Twitter Лиги чемпионов.
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В номинацию попал роскошный дальний выстрел хавбека Реала Луки Модрича в ворота Шахтера. Также следует отдельно выделить элегантный удар пяткой форварда Барселоны Антуана Гризманна в матче против Ференцвароша. Четверо остальных – Киммих (Бавария), Сулейманов (Краснодар), Бруну Фернандеш (МЮ) и Неймар (ПСЖ).
Напомним, что Лига чемпионов вернется в середине февраля поединками 1/8 финала.
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