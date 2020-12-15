Гармата у ворота Шахтаря, шедеври Неймара, Грізманна і Бруну – претенденти на звання найкращого гола групового етапу ЛЧ
Груповий етап Ліги чемпіонів 2020/21 подарував велику кількість розкішних голів.
За звання найкращого взяття воріт поборються 6 претендентів, повідомляє офіційний Twitter Ліги чемпіонів.
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До номінації потрапив розкішний дальній постріл хавбека Реала Луки Модріча у ворота Шахтаря. Також слід окремо виділити елегантний удар п'ятою форварда Барселони Антуана Грізманна у матчі проти Ференцвароша. Четверо інших – Кімміх (Баварія), Сулейманов (Краснодар), Бруну Фернандеш (МЮ) і Неймар (ПСЖ).
Нагадаємо, що Ліга чемпіонів повернеться у середині лютого поєдинками 1/8 фіналу.
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