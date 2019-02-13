"ПСЖ время потерять девственность", – Дани Алвес рассказал, что парижане хотят выиграть Лигу чемпионов

Защитник парижан Дани Алвес поделился впечатлениями от победы над Манчестер Юнайтед (2:0).

"Наша цель – побеждать во всех турнирах. Мы работаем над этим каждый день. Решаем поставленные задачи. Не важно, это Кубок, Лига чемпионов или чемпионат.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Ди Мария парирует хамство одной левой, Мбаппе и Ко ставят на колени – ЛЧ без Неймара интереснее

Если мы победим в Лиге чемпионов, будет здорово. Думаю, ПСЖ поря потерять девственность в Лиге чемпионов раз и навсегда. Мы прилагаем максимум усилий для этого.

Победа над МЮ? Мы очень счастливы, это замечательный вечер. ПСЖ проявил характер, ведь играть на Олд Траффорд было непросто. С психологической точки зрения мы сегодня были на вершине. Однако есть еще второй матч, поэтому не стоит думать, что все уже решено. Судьба путевки в следующий раунд решится в Париже", – передает слова бразильца Goal.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – видео голов и обзор матча