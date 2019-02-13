toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

"ПСЖ время потерять девственность", – Дани Алвес рассказал, что парижане хотят выиграть Лигу чемпионов

10:45 112 Читати українською
"ПСЖ время потерять девственность", – Дани Алвес рассказал, что парижане хотят выиграть Лигу чемпионов
Дани Алвес / ФК ПСЖ

Защитник парижан Дани Алвес поделился впечатлениями от победы над Манчестер Юнайтед (2:0).

"Наша цель – побеждать во всех турнирах. Мы работаем над этим каждый день. Решаем поставленные задачи. Не важно, это Кубок, Лига чемпионов или чемпионат.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Ди Мария парирует хамство одной левой, Мбаппе и Ко ставят на колени – ЛЧ без Неймара интереснее

Если мы победим в Лиге чемпионов, будет здорово. Думаю, ПСЖ поря потерять девственность в Лиге чемпионов раз и навсегда. Мы прилагаем максимум усилий для этого.

Победа над МЮ? Мы очень счастливы, это замечательный вечер. ПСЖ проявил характер, ведь играть на Олд Траффорд было непросто. С психологической точки зрения мы сегодня были на вершине. Однако есть еще второй матч, поэтому не стоит думать, что все уже решено. Судьба путевки в следующий раунд решится в Париже", – передает слова бразильца Goal.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – видео голов и обзор матча

Лига чемпионов1/8 финалаОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 2
ПСЖ
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Манчестер Юнайтед - ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ Дани Алвес Дани Алвес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
53
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук