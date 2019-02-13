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"ПСЖ час втратити цноту", – Дані Алвес розповів, що парижани хочуть виграти Лігу чемпіонів

10:44 309 Читать на русском
"ПСЖ час втратити цноту", – Дані Алвес розповів, що парижани хочуть виграти Лігу чемпіонів
Дані Алвес / ФК ПСЖ

Захисник парижан Дані Алвес поділився враженнями від перемоги над Манчестер Юнайтед (2:0).

"Наша мета – перемагати у всіх турнірах. Ми працюємо над цим кожен день. Вирішуємо поставлені завдання. Не важливо, це Кубок, Ліга чемпіонів або чемпіонат.

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Будемо щасливі, якщо вдасться виграти Лігу чемпіонів. Гадаю, ПСЖ час втрати цноту в Лізі чемпіонів раз і назавжди. Ми докладаємо максимум зусиль для цього.

Перемога над МЮ? Ми дуже щасливі, це чудовий вечір. ПСЖ проявив характер, адже грати на Олд Траффорд було непросто. З психологічної точки зору ми сьогодні були на вершині. Однак є ще другий матч, тому не варто думати, що все вже вирішено. Доля путівки до наступного раунду вирішиться у Парижі", – передає слова бразильця Goal.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 2
ПСЖ
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Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Манчестер Юнайтед - ПСЖ Дані Алвес Дані Алвес
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