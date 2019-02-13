"ПСЖ час втратити цноту", – Дані Алвес розповів, що парижани хочуть виграти Лігу чемпіонів

Захисник парижан Дані Алвес поділився враженнями від перемоги над Манчестер Юнайтед (2:0).

"Наша мета – перемагати у всіх турнірах. Ми працюємо над цим кожен день. Вирішуємо поставлені завдання. Не важливо, це Кубок, Ліга чемпіонів або чемпіонат.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Ді Марія парирує хамство однією лівою, Мбаппе і Ко ставлять на коліна – ЛЧ без Неймара цікавіша

Будемо щасливі, якщо вдасться виграти Лігу чемпіонів. Гадаю, ПСЖ час втрати цноту в Лізі чемпіонів раз і назавжди. Ми докладаємо максимум зусиль для цього.

Перемога над МЮ? Ми дуже щасливі, це чудовий вечір. ПСЖ проявив характер, адже грати на Олд Траффорд було непросто. З психологічної точки зору ми сьогодні були на вершині. Однак є ще другий матч, тому не варто думати, що все вже вирішено. Доля путівки до наступного раунду вирішиться у Парижі", – передає слова бразильця Goal.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – відео голів та огляд матчу