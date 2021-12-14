"Это будет сложное двухматчевое противостояние, потому что это команда, у которой есть замечательный тренер и замечательные игроки. Нам предстоит сразиться с Реалом, командой, привыкшей побеждать в Лиге чемпионов, командой с историей и большим опытом. Поэтому ясно, что нам придется провести два сложные матчи.

Реал просил оставить себе легкого соперника в Лиге чемпионов и не участвовать в повторной жеребьевке

Конечно, нам нужна уверенность. У нас отличная команда, отличные футболисты, с большим талантом. У нас достаточно класса, чтобы выиграть этот матч и пройти в следующий раунд. Это цель ПСЖ", – цитирует Почеттино Ole.

Первая встреча этих соперников запланирована на 15 февраля, ответный матч состоится в Мадриде 9 марта.

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