"Це буде складне двоматчеве протистояння, бо це команда, у якої є чудовий тренер та чудові гравці. Нам належить битися з Реалом, командою, яка звикла перемагати у Лізі чемпіонів, командою з історією та великим досвідом. Тому ясно, що нам доведеться провести два складні матчі.

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Звісно, нам потрібна впевненість. У нас чудова команда, чудові футболісти, з великим талантом. У нас достатньо класу, щоб виграти цей матч та пройти до наступного раунду. Це мета ПСЖ", – цитує Почеттіно Ole.

Перша зустріч цих суперників запланована на 15 лютого, матч-відповідь відбудеться у Мадриді 9 березня.

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