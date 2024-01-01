Французский ПСЖ выложил 20 миллионов евро за бразильского центрального защитника Лукаса Беральдо.

Чемпионы Франции завершили переход первого новичка в 2024 году. В ПСЖ перешел бразилец Лукас Беральдо, пришедший из Сан-Паулу. Контракт рассчитан на 5 лет, сообщает официальный сайт французского клуба.

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Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В команде Луиса Энрике 20-летний центральный защитник будет выступать под 35-м номером.

Лукас Беральдо дебютировал за первую команду Сан-Паулу летом 2022 года, но успел выиграть Кубок Бразилии, стать важным игроком и привлечь внимание статусных клубов. ПСЖ оказался самым ловким. Также в активе молодого защитника три матча за сборную Бразилии U-20.

Напомним, ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 и вышел в 1/8 финала ЛЧ, где сыграет против Реал Сосьедада.

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