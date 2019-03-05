ПСЖ – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч Лиги чемпионов

Пари Сен-Жермен принимает Манчестер Юнайтед в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок ПСЖ – Манчестер Юнайтед состоится 6 марта в Париже на стадионе Парк де Пренс. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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ПСЖ – Манчестер Юнайтед, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов:

ПСЖ привез с Олд Траффорд уверенную победу, после которой считается космическим фаворитом пары. Авторитетная контора Bwin выход команды Томаса Тухеля в четвертьфинал оценивает в 1.03, а на неожиданное попадание туда Манчестер Юнайтед дает коэффициент 9. Специалисты William Hill вообще считают, что проход "дьяволов" в следующий раунд стоит коэффициента 11.

Манчестер Юнайтед за 12 туров АПЛ под руководством Уле Гуннара Сульшера потерял всего 4 очка, а единственное поражение во всех турнирах потерпел как раз от Пари Сен-Жермен. Не верят букмекеры и в то, что английские гости смогут создать проблемы парижанам во втором матче.

Bwin выставила на викторию Юнайтед коэффициент 6, тогда как на выигрыш ПСЖ – 1.5, а на ничью – 4.6. William Hill при идентичных цифрах на хозяев предлагает еще более высокий коэффициент на успех МЮ – 6.5, но более низкий на ничью – 4.5.

Последние 4 матча Лиги 1 с участием ПСЖ, конечно же, завершились победами Килиана Мбаппе и его партнеров, а также подарили не менее 3 голов. Отчетная встреча, по прогнозам, будет настолько же результативной. На стандартный тотал больше 2,5 дают коэффициент 1.6, а на соответствующий тотал меньше можно поставить за 2.25.

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