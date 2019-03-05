toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЭМ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

ПСЖ – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч Лиги чемпионов

17:25 79 Читати українською
ПСЖ – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч Лиги чемпионов
ПСЖ – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 марта 2019

Пари Сен-Жермен принимает Манчестер Юнайтед в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

 

Поединок ПСЖ – Манчестер Юнайтед состоится 6 марта в Париже на стадионе Парк де Пренс. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Ді Марія парирує хамство однією лівою, Мбаппе і Ко ставлять на коліна – ЛЧ без Неймара цікавіша

ПСЖ – Манчестер Юнайтед, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов:

ПСЖ привез с Олд Траффорд уверенную победу, после которой считается космическим фаворитом пары. Авторитетная контора Bwin выход команды Томаса Тухеля в четвертьфинал оценивает в 1.03, а на неожиданное попадание туда Манчестер Юнайтед дает коэффициент 9. Специалисты William Hill вообще считают, что проход "дьяволов" в следующий раунд стоит коэффициента 11.

Манчестер Юнайтед за 12 туров АПЛ под руководством Уле Гуннара Сульшера потерял всего 4 очка, а единственное поражение во всех турнирах потерпел как раз от Пари Сен-Жермен. Не верят букмекеры и в то, что английские гости смогут создать проблемы парижанам во втором матче.

Bwin выставила на викторию Юнайтед коэффициент 6, тогда как на выигрыш ПСЖ – 1.5, а на ничью – 4.6. William Hill при идентичных цифрах на хозяев предлагает еще более высокий коэффициент на успех МЮ – 6.5, но более низкий на ничью – 4.5.

Последние 4 матча Лиги 1 с участием ПСЖ, конечно же, завершились победами Килиана Мбаппе и его партнеров, а также подарили не менее 3 голов. Отчетная встреча, по прогнозам, будет настолько же результативной. На стандартный тотал больше 2,5 дают коэффициент 1.6, а на соответствующий тотал меньше можно поставить за 2.25.

Зінченко – лідер АПЛ, Класіко за Барселоною, Шальке тоне без Коноплянки, Юве не програє в Серії А – підсумки євровікенду

Теги
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ ПСЖ - Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
59
мин
Реал Мадрид
22:00
Аякс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук