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ПСЖ – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

21:56 750 Читати українською
ПСЖ – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
ПСЖ – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча 28.11.2018 – Лига чемпионов 2018/19

Пари Сен-Жермен принимает Ливерпуль в 5-м туре ЛЧ 2018/19. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция ПСЖ – Ливерпуль на "Футбол 24", стартует в 22:00 по киевскому времени. Лидер группы C приехал в гости к команде, которая рискует сенсационно не попасть в плей-офф. ПСЖ набрал 5 очков, у Ливерпуля и Наполи – по 6. Поэтому Неймар, Мбаппе и компания обязаны побеждать. Если Пари Сен-Жермен сыграет вничью, а Наполи победит дома Црвену Звезду, тогда парижане уже не смогут обойти итальянцев и должны будут надеяться на то, что Ливерпуль не обыграет тех в последнем туре. В прямом эфире игру покажет канал "Футбол 1".

ПСЖ – Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов

ПСЖ: Буффон – Керера, Тьягу Силва (к), Кимпембе, Бернат – Верратти, Маркиньос, Ди Мария – Мбаппе, Кавани, Неймар

Ливерпуль: Алиссон – Гомес, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (к), Вейналдум, Милнер – Салах, Мане, Фирмино

ПСЖ – Ливерпуль: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов5 турПарк де Пренс (Париж)

Пари Сен-Жермен - Ливерпуль: Среда 28 ноября 2018

Пари Сен-Жермен

live 4'
0 : 0
Ливерпуль
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