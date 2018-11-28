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ПСЖ – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

21:50 1855 Читать на русском
ПСЖ – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
ПСЖ – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 28.11.2018 – Ліга чемпіонів 2018/19

Парі Сен-Жермен приймає Ліверпуль у 5-му турі ЛЧ 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція ПСЖ – Ліверпуль на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Лідер групи C приїхав у гості до команди, яка ризикує сенсаційно не потрапити у плей-офф. ПСЖ набрав 5 очок, у Ліверпуля та Наполі – по 6. Відтак Неймар, Мбаппе і коvпанія зобов'язані перемагати. Якщо Парі Сен-Жермен зіграє внічию, а Наполі переможе вдома Црвену Звезду, тоді парижани вже не зможуть обійти італійців і повинні будуть сподіватись на те, що Ліверпуль не обіграє тих в останньому турі. У прямому ефірі гру покаже канал "Футбол 1".

ПСЖ – Ліверпуль – відео голів

ПСЖ: Буффон – Керер, Тьягу Сілва (к), Кімпембе, Бернат – Верратті, Маркіньйос, Ді Марія –Мбаппе, Кавані, Неймар

Ліверпуль: Аліссон – Гомес, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (к), Вейналдум, Мілнер – Салах, Мане, Фірміно

ПСЖ – Ліверпуль: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів5 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Ліверпуль: Середа 28 листопада 2018

Парі Сен-Жермен

live 48'
2 : 1
Ліверпуль
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Ліга чемпіонів Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль
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