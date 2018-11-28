ПСЖ – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Парі Сен-Жермен приймає Ліверпуль у 5-му турі ЛЧ 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція ПСЖ – Ліверпуль на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Лідер групи C приїхав у гості до команди, яка ризикує сенсаційно не потрапити у плей-офф. ПСЖ набрав 5 очок, у Ліверпуля та Наполі – по 6. Відтак Неймар, Мбаппе і коvпанія зобов'язані перемагати. Якщо Парі Сен-Жермен зіграє внічию, а Наполі переможе вдома Црвену Звезду, тоді парижани вже не зможуть обійти італійців і повинні будуть сподіватись на те, що Ліверпуль не обіграє тих в останньому турі. У прямому ефірі гру покаже канал "Футбол 1".

ПСЖ – Ліверпуль – відео голів

ПСЖ: Буффон – Керер, Тьягу Сілва (к), Кімпембе, Бернат – Верратті, Маркіньйос, Ді Марія –Мбаппе, Кавані, Неймар

Ліверпуль: Аліссон – Гомес, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (к), Вейналдум, Мілнер – Салах, Мане, Фірміно

How the Reds line-up in Paris.



Two changes - Gomez and Milner in. TAA and Shaqiri out. #PSGLFC https://t.co/VaRquEpEBh — Liverpool FC (@LFC) 28 листопада 2018 р.

ПСЖ – Ліверпуль: стартові склади на матч Ліги чемпіонів