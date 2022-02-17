ПСЖ вичерпав усі спроби зберегти Мбаппе – у перемовини втручались катарські шейхи
12:52 - Читать на русском
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе продовжує відбиватись від пропозицій паризького клубу.
Керівництво ПСЖ перепробувало усі можливі варіанти, щоб переконати Кіліана Мбаппе залишитись у французькому гранді, повідомляє журналіст Адрієн Греньє у Twitter.
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До перемовин з форвардом долучились навіть власники клубу з Катару. У Парижі не втрачають надію, що 23-річна зірка передумає і продовжить контракт, який завершується влітку.
Нагадаємо, наступним клубом Кіліана ЗМІ називають мадридський Реал.
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