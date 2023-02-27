В победной дуэли с Марселем (3:0) не обошлось без ложки дегтя. Серьезно травмировался игрок сборной Франции.

Преснель Кимпембе на старте Ле Классик получил повреждение, вместо него на поле вышел Данилу Перейра уже на 16 минуте. На послематчевой пресс-конференции Кристоф Галтье сообщил неприятные новости.

Исторический дубль Мбаппе и гол Месси в видеообзоре матча Марсель – ПСЖ – 0:3

"К сожалению, его повреждение серьезно. Он выбыл до конца текущего сезона. У него невыносимая боль в ахилловом сухожилии. Мы считаем, что это серьезно", – цитирует главного тренера GFFN .

27-летний француз – весомая потеря для ПСЖ, особенно перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии. Первая дуэль завершилась победой немцев (1:0).

Кимпембе является игроком основы, но в этой кампании травмы тревожат его не в первый раз. Он пропустил ряд матчей из-за различных повреждений, а в общей сложности наиграл 15 поединков.