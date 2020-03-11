ПСЖ – Боруссия Д: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги чемпионов

ПСЖ принимает Боруссию Дортмунд в решающем поединке в рамках 1/8 Лиги чемпионов 2019/20. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция ПСЖ – Боруссия Д на "Футбол 24", стартует в 22:00. Парижане попытаются с четвертой попытки наконец-то обыграть дортмундцев. В первом матче Боруссия обеспечила себе скромный гандикап (2:1). С другой стороны после трансфера Холанда, который уже забил 12 голов и отдал 2 ассиста за 10 матчей в команде Фавра, Дортмунд проиграл только 2 выездных поединка со счетами, которые сегодня устроят (3:2 и 4:3), а выиграл 8. Форма Пари Сен Жермен также впечатляет – 3 победы подряд во Франции с общей разницей 13:4.

ПСЖ – Боруссия Д: анонс матча Лиги чемпионов

Стартовые составы команд:

ПСЖ: Навас – Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат – Сарабия, Гуйе, Паредес – Неймар, Кавани, Ди Мария

Запасные: Рико, Диалло, Дракслер, Икарди, Куасси, Курзава, Мбаппе

Боруссия Д: Бурки – Пищек, Хуммельс, Загаду – Хакими, Джан, Витсель, Геррейро – Санчо, Холанд, Азар

Запасные: Хиц, Аканджи, Брандт, Гётце, Дахуд, Шмельцер, Рейна

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