ПСЖ – Боруссия Д: анонс матча Лиги чемпионов

Французский Пари Сен-Жермен примет дортмундскую Боруссию в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20. Анонс и прогноз поединка читайте на "Футбол 24".

Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд

11 марта, 22:00. Париж, Парк де Пренс

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

После приемлемого поражения на выезде (1:2) парижане попытаются снять собственное еврокубковое проклятие. Предыдущие три похода ПСЖ за кубком Лиги чемпионов завершались именно на стадии 1/8 финала. К тому же, минимум дважды французский гранд вылетал после чуда в исполнении оппонентов – Барселоны и МЮ соответственно. В этот раз Париж проиграл первую битву, но намерен одержать победу в войне.

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О настроении ПСЖ могут свидетельствовать три подряд победы на внутренней арене с 13-ю забитыми мячами. Правда, против Боруссии предстоит сыграть без ведущего исполнителя средней линии – дисквалифицированного Марко Верратти. Настораживает и возможная потеря из-за болезни Килиана Мбаппе. Однако, наставник хозяев Томас Тухель имеет, пожалуй, наиболее роскошный выбор в атакующей линии на планете. Поэтому потерю французского вундеркинда могут и не заметить.

В свою очередь у Дортмунда есть свой юный гений в прекрасной форме. Эрлинг Холанд шокировал парижан дублем в первом матче, а в следующих трех поединках Бундеслиги набрал еще 2 балла по системе гол+пас. На Парк де Пренс норвежец готов удивить снова, а будут помогать ему в этом не менее талантливые Санчо и Торган Азар. После победы над ПСЖ "шмели" трижды победили в чемпионате. И хотя эти победы были не следствием доминирования, а упорства и тяжелой работы, но ребята Люсьена Фавра готовы пожертвовать зрелищностью ради результата и в столице Франции.

Кадровая ситуация

Травмированные: Эррера – Дилэйни, Ройс

Под вопросом: Дагба, Мбаппе (оба – ПСЖ)

Дисквалифицированные: Менье, Верратти (оба – ПСЖ)

Ориентировочные составы на матч ПСЖ – Боруссия Д

ПСЖ: Навас – Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Курзава – Гуйе, Маркиньос, Паредес – Неймар, Кавани, Ди Марія

Боруссия Д: Бурки – Пищек, Хумельс, Загаду – Хакими, Джан, Витсель, Геррейро – Брандт, Холанд, Санчо

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Пари Сен-Жермен подошел к пока главному матчу сезона. Руководство французского гранда из года в год стремится к успеху на международной арене, поэтому для Тухеля и его подопечных среда – день X. ПСЖ является безусловным фаворитом противостояния и по мнению букмекеров, и по мнению обозревателей. Однако, более звездный состав команды еще не является гарантией успеха для хозяев. Однако, от себя катарские боссы "красно-синих" сделали все возможное, чтобы покорить Европу. Если Париж снова споткнется на стадии 1/8 финала, то головы обязательно полетят.

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