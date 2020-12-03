Президент ПСЖ Нассер Аль Хелаифи эмоционально отреагировал на победу над МЮ (3:1) в рамках 5-го тура группового этапа ЛЧ.

"Мы можем гордиться этой победой. Наша команда показала настоящий ПСЖ – клуб, который борется за победу в Лиге чемпионов.

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Для нас этот матч имел очень большое значение, он был решающим. Нам нужно доказать, что мы способны проявить себя в самые важные моменты.

Я горжусь нашими футболистами. Нам было трудно, все хотели победить. Но останавливаться нельзя, ведь мы еще не вышли в плей-офф Лиги чемпионов", – цитирует Аль-Хелаифи Get French Football News.

Перед заключительным туром группового этапа ЛЧ ПСЖ расположился на второй строчке с 9-ю очками. Стоит отметить, что с таким количеством зачетных баллов остаются МЮ и РБ Лейпциг.

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