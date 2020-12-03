Президент ПСЖ Нассер Аль Хелаїфі емоційно відреагував на матч проти МЮ (3:1) в рамках 5-го туру групового етапу ЛЧ.

"Ми можемо пишатися цією перемогою. Наша команда показала справжній ПСЖ – клуб, який бореться за перемогу в Лізі чемпіонів.

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Для нас цей матч мав дуже велике значення, він був вирішальним. Нам потрібно було довести, що ми здатні проявити себе в найважливіші моменти.

Я пишаюся нашими футболістами. Нам було важко, всі хотіли перемогти. Але зупинятися не можна, адже ми ще не вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів", – цитує Аль-Хелаїфі Get French Football News.

Перед заключним туром групового етапу ЛЧ ПСЖ розташувався на другій сходинці з 9-ма очками. Варто відзначити, що з такою кількістю залікових балів залишаються МЮ та РБ Лейпциг.

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