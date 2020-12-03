Команды обменялись голами Неймара и Рашфорда в первом тайме. Вторую половину активнее начал Манчестер Юнайтед, однако именно гости вновь вышли вперед.

Лига чемпионов: Боруссия Д вышла в плей-офф, Жиру покером разбил Севилью, ПСЖ обыграл МЮ, позор Зенита

На 69 минуте мяч после нескольких рикошетов оказался у Маркиньоса, и тот переправил его мимо Де Хеа. Почти сразу "красные дьяволы" остались в меньшинстве из-за второй желтой Фреда. В компенсированное время Неймар оформил дубль и окончательный счет – 1:3.