Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 1:3 – видео голов и обзор матча
09:30 - Читати українською
Манчестер Юнайтед проиграл ПСЖ в 5 туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
32’ Маркус Рашфорд
70’ Фред
6’ Неймар
32’ Маркус Рашфорд
69’ Маркиньос
70’ Фред
90+1’ Неймар
Команды обменялись голами Неймара и Рашфорда в первом тайме. Вторую половину активнее начал Манчестер Юнайтед, однако именно гости вновь вышли вперед.
Лига чемпионов: Боруссия Д вышла в плей-офф, Жиру покером разбил Севилью, ПСЖ обыграл МЮ, позор Зенита
На 69 минуте мяч после нескольких рикошетов оказался у Маркиньоса, и тот переправил его мимо Де Хеа. Почти сразу "красные дьяволы" остались в меньшинстве из-за второй желтой Фреда. В компенсированное время Неймар оформил дубль и окончательный счет – 1:3.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter