ПСЖ близок к историческому рекорду Реала в Лиге чемпионов

Французский ПСЖ продолжает вписывать себя в историю Лиги чемпионов.

Матч против Аталанты стал уже 33-м для ПСЖ, в котором парижане отличались забитым мячом, информирует Gracenote.

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В последний раз ПСЖ покидал поле без гола в Лиге чемпионов в апреле 2016 года, уступив Манчестер Сити (0:1) в матче 1/4 финала. Рекорд турнира принадлежит Реала – испанцы забивали 34 матча подряд с мая 2011 по апрель 2014 года.

Напомним, ПСЖ эпично обыграл Аталанту, забив два гола после 90 минуты и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником парижан станет победитель пары РБ Лейпциг – Атлетико.

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