ПСЖ близький до історичного рекорду Реала в Лізі чемпіонів

Французький ПСЖ продовжує вписувати себе в історію Ліги чемпіонів.

Матч проти Аталанти став уже 33-м для ПСЖ, в якому парижани відзначались забитим м'ячем, інформує Gracenote.

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Востаннє ПСЖ покидав поле без голу в Лізі чемпіонів у квітні 2016 року, поступившись Манчестер Сіті (0:1) в матчі-відповіді 1/4 фіналу. Рекорд турніру належить Реалу – іспанці забивали 34 матчі поспіль з травня 2011 до квітня 2014 року.

Нагадаємо, ПСЖ епічно обіграв Аталанту, забивши два голи після 90 хвилини та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Суперником парижан стане переможець пари РБ Лейпциг – Атлетіко.

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