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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ПСЖ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТІКО ДИНАМО

ПСЖ близький до історичного рекорду Реала в Лізі чемпіонів

10:21 - Читать на русском
ПСЖ близький до історичного рекорду Реала в Лізі чемпіонів
ПСЖ святкує перемогу над Аталантою / Reuters

Французький ПСЖ продовжує вписувати себе в історію Ліги чемпіонів.

27’ Маріо Пашаліч
 
Маркіньйос 90’
Ерік-Максім Шупо-Мотінг 90+3’
27’ Маріо Пашаліч
90’ Маркіньйос
90+3’ Ерік-Максім Шупо-Мотінг

Матч проти Аталанти став уже 33-м для ПСЖ, в якому парижани відзначались забитим м'ячем, інформує Gracenote.

Трагедія Маліновського й компанії у відеоогляді матчу Аталанта – ПСЖ – 1:2

Востаннє ПСЖ покидав поле без голу в Лізі чемпіонів у квітні 2016 року, поступившись Манчестер Сіті (0:1) в матчі-відповіді 1/4 фіналу. Рекорд турніру належить Реалу – іспанці забивали 34 матчі поспіль з травня 2011 до квітня 2014 року.

Нагадаємо, ПСЖ епічно обіграв Аталанту, забивши два голи після 90 хвилини та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Суперником парижан стане переможець пари РБ Лейпциг – Атлетіко.

ПСЖ переміг Аталанту і вийшов у півфінал ЛЧ: драматичний кінець казки, фіаско Маліновського і бенефіс Неймара

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Трагедія Маліновського й компанії у відеоогляді матчу Аталанта – ПСЖ – 1:2
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Аталанта - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид
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