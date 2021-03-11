ПСЖ приймав Барселону у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найкращих моментів матчу ПСЖ – Барселона на "Футбол 24".

Барса активно розпочала, але все ж рахунок відкрили господарі, Мбаппе реалізував пенальті. Мессі швидко відповів парижанам неймовірним пострілом у дев'ятку, а перед свистком на перерву Ліонель міг вивести каталонців вперед, але свій 11-метровий аргентинець не забив.

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У другому таймі "блаугранас" продовжили володіти ініціативою, але реалізація підводила гостей. Кілька розкішних нагод змарнував Дембеле та Грізманн. Фінальний свисток зафіксував нічию.

ПСЖ за сумою двох матчів з рахунком 5:2 вибив підопічних Кумана з турніру.

ПСЖ втримав нічию з Барселоною й пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів – Мессі забив шедевр, але не реалізував пенальті