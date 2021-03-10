"Месси уже не тот, что пять лет назад. Времена меняются. Да, Месси – это все еще Месси, но он стал другим игроком, выступает за другую команду, которая заставляет его страдать. Барселона сильно изменилась.

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Если бы я был Почеттино, то сказал бы владельцу ПСЖ, что нам лучше сохранить все как есть, а не приглашать Месси. Мне нравится Лионель, но есть Мбаппе, и другие останутся в команде.

Конечно, футбол – это деньги, и если Месси перейдет в парижский клуб, то это будет экономически очень выгодно. Но Лионелю уже более тридцати, а Мбаппе – 22. Сложная ситуация. Повторюсь, ПСЖ не нужны новые приобретения, там замечательная команда, но футбол – это и есть бизнес", – цитирует Ривалдо AS.

Напомним, контракт аргентинца и Барсы заканчивается летом, основными претендентами на Месси называют Манчестер Сити и ПСЖ.

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