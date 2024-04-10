Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о наименее статусном, но не менее интересном противостоянии в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Матч Атлетико – Боруссия Д выглядит аутсайдером в борьбе за зрительские симпатии. Слишком уж яркими оказались другие три афиши в четвертьфинале. Тем не менее, футбольные эстеты и тактические гики точно должны включить этот поединок (хотя бы в повторе), ведь встречаются два неординарных коллектива.

Мадрид в 1/8 финала выбил Интер, которому пророчили победу в ЛЧ и который до сих пор называют "командой будущего". По уровню универсализации состава и игровых ролей "нерадзурри" подошли чуть ли не к идеальному "тотальному футболу". Такого, каким его мечтали видеть Михелс и Лобановский. Вот только Атлетико ничем не хуже этого Интер – Диего Симеоне выстроил чрезвычайно гибкую и тонко настроенную игровую модель.

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Мадридцы тоже работают в модной схеме 3-5-2. В футболе Эль Чоло игроки тоже имеют право на свободную интерпретацию эпизодов и здесь тоже присутствует позиционная ротация. Например, форварды часто опускаются в глубину и помогают с розыгрышем, а в освобожденные нападающими зоны врываются латерали. Гризманн вообще получил роль свободного художника, но не в негативном смысле – наоборот, Антуан бегает по всем зонам, создавая преимущество для партнеров (и при этом он успевает бить рекорды результативности).

Игроки Атлетико плотнее привязаны к своим ролям, чем в том же Интере, однако их широкий функционал открывает простор для любых экспериментов. Льоренте доступен как форвард, латераль и центрхав, Эрмосо с центрбека переходит на фланг, Сауль с центрхавов может подняться к нападающим, и тому подобное. Команду без замен можно пересобирать, как конструктор.

"Матрасники" имеют определенные проблемы с продвижением мяча с задней линии, ведь здесь не хватает футболистов (и голкиперов) с хорошим первым пасом. Да и вообще мадридцы выбирают пассивный стиль обороны вместо ставки на прессинг и активные выдвижения между линиями. Компенсировать этот минус помогают родные трибуны – в 26 последних матчах на своем поле Атлетико одержал 23 победы, причем в 20 поединках команда забивала минимум по два гола.

Чтобы совсем успокоить фанов Дортмунда, напомним об определенной нестабильности подопечных Диего Симеоне. Недавно они потерпели домашний разгром от Барселоны (0:3), а перед этим "кольчонерос" умудрились проиграть Кадису – аутсайдеру с 22-матчевой безвыигрышной серией. 0:2. А еще была ничья с Альмерией (2:2), у которой тогда не было побед вообще.

Словом, по идее игры Атлетико выглядит божественно, однако реализовать этот замысел удается не всегда. Боруссия не должна бояться такого соперника – но и надеяться на плохой день "матрасников" тоже не следует. Испанцев необходимо удивлять.

Чем удивит Дортмунд? Прежде всего, своей весенней формой. В 2024 году подопечные Эдина Терзича провели 13 матчей, одержав 9 побед и расписав 3 ничьи. На этом отрезке "шмели" прибили Баварию в Мюнхене (2:0), причем с каждой минутой "желто-черные" только прибавляли в качестве. Также примечательны победы над Айнтрахтом (3:1) и ПСВ (2:0 после 1:1 на выезде). Неудачи постигли только в битвах с Хоффенхаймом и Штутгартом.

Другим козырем Боруссии является обновленная система позиционного наступления. И приходом Нури Шахина в тренерский штаб команда начала владеть мячом в структуре 3-4-2-1, а ключевую роль в ней получил арендованный у Челси фулбек Маатсен – у него хорошие передачи всех типов, плюс он заходит в опорную зону при розыгрышах. Эта система здорово наложилась на хорошую форму лидеров.

Особенно выделяется Мален, который весной забил 7 голов и отдал 1 ассист. Поговаривают, что клубы АПЛ готовят за Донниела 40 миллионов евро. Его партнер Фюллькруг на этом же отрезке оформил 5+2. Очень заметную роль в дистрибуции приобрел Забитцер – Марсель успевает подыгрывать как в билд-апе, так и на чужой трети поля. Ройс и Хуммельс тоже сильно помогли в важных матчах против ПСВ и Баварии.

Но не всегда за Дортмундом приятно наблюдать. Команда находится в начале развития, поэтому иногда все начинает работать криво. В частности, Боруссия иногда загоняет в сон длительными перепасовками без продвижения еще в стадии билд-апа. Или же наоборот – "шмели" на протяжении долгого времени остаются без владения. Это особенно плохо для Маатсена, ведь в роли защитника он не очень надежен (эдакий Зинченко).

Кадровая ситуация

Большой проблемой для Дортмунда в сегодняшнем матче станет отсутствие Малена. Голландец повредил бедро, пропустил два последних матча и не попал в заявку. Также под вопросом часть Джана – он не столь критичен на поле, но это капитан! Точно не помогут травмированные Бенсабаини и Бамба.

Атлетико не может рассчитывать на помощь Витоло, Эрмосо, Лемара и Витало. Они залечивают повреждения. Конечно же, переживать приходится только из-за Мемфиса – именно он перевернул ход ответного матча с Интером, да и в целом его нестандартность и мобильность составляют большую проблему.

Ориентировочные составы на матч Атлетико – Боруссия Д

Атлетико: Облак – Савич, Витсель, Хименес – Молина, Льоренте, Де Пауль, Коке, Лино – Гризманн, Мората

Боруссия Д: Кобель – Зюле, Джан, Хуммельс, Маатсен – Озджан, Забитцер – Ройс, Брандт, Санчо – Фюллькруг

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, что Атлетико – фаворит противостояния. В родных стенах мадридцы почти непобедимы, да и кадровое разнообразие у команды больше и лучше. У Эль Чоло больше вариантов для гейм-менеджмента, а у Эдина Терзича сломалась главная ударная сила.

Боруссия должна дать бой. "Шмели" даже могут надеяться на гол, ведь с обороной в Атлетико не все в порядке. Матч в принципе не должен стать скучным – но в победу "кольчонерос" верится больше. Ставим на успех хозяев...