Матч ПСЖ – Барселона відбудеться сьогодні, 10 квітня, на "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток головного арбітра Ентоні Тейлора пролунає о 22:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

Протистояння ПСЖ і Барселони – це одна із родзинок великого європейського футболу. Перш за все пригадується легендарна Ремонтада (якій передував розгром каталонців з рахунком 4:0), після чого стався скандальний перехід Неймара у табір французів. На цьому тлі клуби гучно розсварились, а потім лінія розколу пройшла ще й по темі Суперліги. Каталонці за, а Париж є флагманом УЄФА.

І навіть зараз колективи обмінюються колкощами. Луїс Енріке перед матчем заявив, що уособлює дух "блаугранас" більше, ніж будь-який інший тренер в історії Барси. Можливо, коуч зробив послугу своєму рідному клубу, адже у ЗМІ багато говорять про слова Луче – а могли б говорити про розгром у 2021 році, коли Мбаппе оформив хет-трик на "Камп Ноу.".

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Історія й клубні інтриги – це здорово, але чергова битва гігантів цікава і в спортивному плані. По-перше, нинішній ПСЖ зводить володіння м'ячем в абсолют, маючи 64,8% середнього володіння – попереду тільки Манчестер Сіті, у якого 65,6%. Дуже часто ці володіння у парижан стерильні (що характерно для останніх команд Луїса Енріке), але важливий сам принцип. Команда завжди старається контролювати м'яч.

По-друге, у нинішнього ПСЖ багато експериментів. Одним із найцікавіших – переведення Дембеле у центральну частину поля, де разом з трьома центрхавами формується чисельна більшість. Цей хід став одним із вирішальних у справі побиття Сосьєдада в 1/8 фіналу ЛЧ.

У новій ролі Усман виблискує, створюючи простір, розриває дриблінгом і роздає передачі, тож Хаві доведеться вигадати особливе рішення під француза. Щоправда, у такому використанні Дембеле є і ризики – він частенько помиляється при скануванні ситуацій та йде в ризиковані обіграші, маючи за плечима недостатню кількість партнерів. Обрізки призводять до вбивчих контратак, але користі від його нової позиції таки більше.

По-третє, у ПСЖ завжди є Мбаппе. Це у Лізі 1 Кіліан наривається на ранні заміни й дарує світу смішні стоп-кадри з незадоволеним обличчям – при цьому в більшості випадків геній все одно має результативні дії. У єврокубках же Мбаппе залізобетонно основний.

У 1/8 фіналу ЛЧ він забив три голи, загалом у поточному розіграші їх вже 6, а за всю історію виступів у турнірі Кіліан настріляв аж 45 голів. Настріляти стільки до 25 років раніше вдалося тільки Мессі. Що найбільш важливо, нинішній Мбаппе у ЛЧ не такий вже й егоїст – у матчах проти Реал Сосьєдада нападник частенько спускався в глибину, відбирав м'ячі й розганяв контратаки з опорної зони.

Попри всі плюси, ПСЖ залишається вкрай нестабільним колективом. Так, парижани хоч і не знають поразок протягом 27 матчів у всіх турнірах, однак минулими вихідними розписали 1:1 з Клермоном – а місяць тому команда зіграла 2:2 з Реймсом. Та і перший тайм проти Сосьєдада виглядав досить слабко. Подібних незрозумілих результатів по ходу сезону вистачає.

Варто не забувати, що із "групи смерті" в ЛЧ французи стали лишень другими, маючи найвищу кількість пропущених голів (8). Словом, із нинішнім ПСЖ грати може будь-який колектив. Для Барселони цей факт особливо важливий.

Каталонці теж не вражають захисними діями. Підопічні Хаві пропускають голи вже у шести матчах Ліги чемпіонів поспіль, причому на даному відрізку вони ковтнули 3 голи від Шахтаря й стільки ж від Антверпена. Ну а в 1/8 фіналу команда не без труднощів пройшла Наполі, розписавши нічию на виїзді – хоча тодішні партенопейці здавалися приреченими.

На початку року Барселона взагалі отримувала гол з кожного другого влучання у площину своїх воріт, однак зараз ситуація покращилась. Чинний чемпіон Іспанії в останніх п'яти турах здобув чотири перемоги й розписав нічию, забивши 9 голів при 10 очікуваних – при цьому "блаугранас" розгромили Атлетіко на його полі (3:0), а ще 3 голи відвантажили у ворота Наполі в матчі-відповіді ЛЧ (3:1). Якщо ж поглянути на розширену статистику, то там каталонці будуть на вершині Ла Ліги за xG й матимуть другу оборону Прімери.

Але для тріумфу над ПСЖ треба чимось дивувати. Чим може вразити нинішня Барса? Ну, наприклад, тер Штегеном. Запресингувати Марка-Андре не зміг навіть Атлетіко, а німець покарав за це низкою шикарних пасів, зрештою запустивши Лєвандовскі віч-на-віч з Облаком. Для такого розбалансованого колективу, як ПСЖ, необхідність тиснути ще й на голкіпера – це дуже серйозна проблема.

Інший козир Хаві – це Гюндоган. Ілкай у поточному розіграші ЛЧ виконав більше передач із розрізом лінії оборони, ніж будь-який інший гравець. Таких пасів у німецького турка аж 19. Крім того, в його активі 3 асисти, а це вже рівень пікового Альби (його рекорд – 5 асистів).

Пресинг і контрпресинг Барселони вже не настільки крутий, як у чемпіонському сезоні, але цей елемент залишається одним із ключових у футболі Хаві. Він особливо добре поєднується з хорошими контратаками, однак парижан цим не здивуєш – вони і самі люблять перемкнутись на вертикальний футбол. В цьому і криється спортивна краса й інтрига протистояння.

Кадрова ситуація

Барселоні точно не допоможуть Бальде та Гаві. Останній відновлюється після недавньої травми хрестоподібної зв'язки, однак каталонці все одно взяли хавбека до складу делегації у Париж. Разом з ним поїхали Педрі та Де Йонг – вони внесені до заявки, однак їхня участь залишається під величезним сумнівом.

Через травми Педрі та Френкі не грали понад місяць, а саме з 3 березня. При цьому лікарі ще не дали дозволу на участь у матчі. Ймовірно, Хаві намагається заплутати Луїса Енріке, хоча спроба дивна.

Французам не допоможе дискваліфікований Хакімі. Крім того, у лазареті залишаються Кімпембе, Ріко й Курзава – зате встиг відновитись Барколя, який мав пошкодження стегна. Бредлі готовий до виходу на поле.

Орієнтовні склади на матч ПСЖ – Барселона

ПСЖ: Доннарумма – Заїр-Емері, Ернандес, Беральдо, Мендеш – Вітінья, Угарте, Фабіан Руїс – Барколя, Дембеле, Мбаппе

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу – Фермін, Гюндоган, Роберто – Ямал, Лєвандовскі, Рафінья

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

У домашній зустрічі ПСЖ здається фаворитом. Взнаки дається і вразливе наповнення лінії оборони Барселони (там з великою ймовірністю вийде 16-річний Кубарсі), і сумніви щодо ефективності пресингу проти цього ПСЖ. З іншого боку, у парижан в обороні теж не все в порядку, а ризиковані кадрові рішення Лучо та вроджена розбалансованість французького гранда надає шанси гостям.

Робити прогноз щодо переможця в такій парі не станемо, але можна гарантовано заряджати на "обидва заб'ють". Ймовірно, голів буде більше двох.