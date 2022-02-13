ПСЖ – Реал: Перес та Аль-Хелаїфі повечеряють у Парижі – між президентами напружені відносини через Мбаппе
Матч 1/8 Ліги чемпіонів може знизити напругу між босами паризького та мадридського клубів.
Напередодні поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ президент Реала Флорентіно Перес та його візаві з ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі повечеряють у паризькому ресторані Savoy, повідомляє Marca.
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Між клубами наразі не найтепліші відносини. Вони зіпсувались ще з невдалого запуску Суперліги, але підлив масла у вогонь нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, який налаштований влітку перейти до мадридського клубу.
Нагадаємо, перший поєдинок ПСЖ – Реал відбудеться у вівторок, 15 лютого, початок о 22:00. Матч-відповідь найпрестижнішого євротурніру запланований на 9 березня.
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