Матч 1/8 Ліги чемпіонів може знизити напругу між босами паризького та мадридського клубів.

Напередодні поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ президент Реала Флорентіно Перес та його візаві з ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі повечеряють у паризькому ресторані Savoy, повідомляє Marca.

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Між клубами наразі не найтепліші відносини. Вони зіпсувались ще з невдалого запуску Суперліги, але підлив масла у вогонь нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, який налаштований влітку перейти до мадридського клубу.

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Нагадаємо, перший поєдинок ПСЖ – Реал відбудеться у вівторок, 15 лютого, початок о 22:00. Матч-відповідь найпрестижнішого євротурніру запланований на 9 березня.

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