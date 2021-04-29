Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино не опускает руки после первого поединка с Манчестер Сити (1:2) в рамках полуфинала ЛЧ.

"Два разных тайма. В первом у нас все было хорошо. Мы создавали моменты и заслужили вести в счете. Но во втором соперник был сильнее нас. Оба гола были случайными, но в целом они создали больше за нас. То есть в итоге каждый выиграл по тайму.

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Мы очень разочарованы тем, что пропустили 2 мяча. В полуфинале такое сложно принять, это по-настоящему больно.

Нам было сложно противостоять с Сити во втором тайме. Они действовали агрессивно, а мы тяжело возвращали себе мяч.

В футболе нужно верить. Мы отправимся к ним в гости через 6 дней и постараемся победить, забить нужное количество голов. Конечно, определенное давление существует, но в футболе важно пытаться добиться своего", – сказал Почеттино BT Sport.

Ответный матч между этими соперниками запланирован на 4 мая.

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