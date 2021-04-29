Наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно не опускає руки після першого двобою з Ман Сіті (1:2) в рамках півфіналу ЛЧ.

"Два різних тайми. У першому у нас все було добре. Ми створювали моменти і заслужили вести в рахунку. Але в другому суперник був сильнішим за нас. Обидва голи були випадковими, але в цілому вони створили більше за нас. Тобто в підсумку кожен виграв по тайму.

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Ми дуже розчаровані тим, що пропустили 2 м'ячі. У півфіналі таке складно прийняти, це по-справжньому боляче.

Нам було складно протистояти з Сіті у другому таймі. Вони діяли агресивніше, а ми важко повертали собі м'яч.

У футболі потрібно вірити. Ми вирушимо до них у гості через 6 днів і постараємося перемогти, забити потрібну кількість голів. Звичайно, певний тиск існує, але в футболі важливо намагатися добитися свого", – сказав Почеттіно BT Sport.

Матч-відповідь між цими суперниками запланований на 4 травня.

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