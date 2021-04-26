Килиан Мбаппе может помочь своей команде в полуфинале ЛЧ, несмотря на недавнее повреждение.

Килиан Мбаппе провел неполную тренировку с ПСЖ, сообщает Get French Football News.

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Звездный форвард парижан получил травму в последнем матче Лиги 1 против Метца (3:1). Несмотря на это, 22-летний француз еще имеет шансы сыграть в поединке 1/2 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити, который запланирован на 28 апреля.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Килиан провел 29 матчей, в которых отметился 25-ю голами.

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