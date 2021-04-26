Кіліан Мбаппе може допомогти своїй команді у півфіналі ЛЧ, попри нещодавнє пошкодження.

Кіліан Мбаппе провів неповне тренування з ПСЖ, повідомляє Get French Football News.

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Зірковий форвард парижан зазнав травми в останньому матчі Ліги 1 проти Метца (3:1). Незважаючи на це, 22-річний француз ще має шанси зіграти у двобої 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, який запланований на 28 квітня.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Кіліан провів 29 матчів, в яких відзначився 25-ма голами.

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